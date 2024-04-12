Laboratuvar bacasına yuva yapan alaca baykuş için çalışmalar durdu

Kaynak: DHA
Laboratuvar bacasına yuva yapan alaca baykuş için çalışmalar durdu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde bir laboratuvar bacasına yuva yapan ve yumurtlayan alaca baykuş, buradaki çalışmalara bir süre ara verilmesine neden oldu.

Üniversitenin Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Kahrıman, Bitki Islahı ve Genetik Laboratuvarı'ndaki çeker ocak makinesinin baca bağlantısında bir kuş yuvası fark etti ve durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdi. Yuvanın içi özel mikro kamera sistemiyle kontrol edilirken, içinde 2 adet yumurta tespit edildi. Yapılan gözlemde, yuvanın alaca baykuş tarafından yapıldığı ve kuşun asgari endişe kategorisinde olduğu belirlendi.

Alaca baykuşun 30 günlük kuluçka süreci ve sonrasında doğacak yavruların uçuşuna kadar laboratuvarın ve çeker ocak makinesinin kullanımının durdurulmasına karar verildi. Bu süreçte DKMP ekipleri, yuvayı ve yavruları periyodik aralıklarla takip edecek ve yavruların bir hafta içinde yumurtadan çıkması bekleniyor.

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