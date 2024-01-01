Kayseri'de 'Laf atma' kavgası cinayetle sonuçlandı

Kayseri'nin Meligazi ilçesinde sokakta karşılaşan iki grup arasında laf atma nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüşünce bıçaklar çekildi, kan döküldü.
Olay yılbaşı eğlencesinden dönen yabancı uyruklu Ali Rıza M adlı kişi ve arkadaşları iddiaya göre Gülük Mahallesi'nde E.M ve arkadaşlarına laf attı. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce bıçaklar çekildi, ortalık karıştı. Kavga sırasında Ali Rıza M. hayatını kaybederken, olay sırasında iki kişi bıçak darbelerinden yaralandı.
Polis olay yeri ve çevresinde 6 kişiyi gözaltına aldı. Kavga sırasında yaşanan koşuşturma olay yerin çevresindeki kameralara yansıdı
İlgili Haberler