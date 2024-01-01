Tütsü tarikatı ortaya çıktı. İşlem belden aşağı yapılıyor

Son dönemlerde tarikatların ortaya çıkan videoları gündeme oturuyor. Yine bir tarikata ait olduğu iddia edilen bir görüntü viral oldu.

Görüntülerde tarikat üyesi oldukları iddia edilen kişilerin belden aşağılarını tütsüledikleri görüldü.

Bu tütsülemeyle güç kuvvet bulmayı amaçladıkları için yaptıkları da öne sürüldü.

Video sosyal medyada büyük yankı uyandırırken paylaşımlar art arda geldi.

Videonun ise Hindistan, Pakistan ve Afganistan’da çekildiğine dair iddialar var.

Öte yandan Pakistan'da yüz binlerce müridi olan Türkiye'de ise cuf cuf hoca ismiyle bilinen kişi, çıkardığı garip seslerle insanları iyileştirdiğini, şifa dağıttığını iddia etmişti.

Ayrıca kısa süre önce TikTok'ta canlı yayın açan bir tarikat tartışma konusu olmuştu. Canlı yayın açan bir tarikat, yemek yiyen çocukların sofradaki görüntüsünü paylaşmıştı.