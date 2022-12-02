''Laiklik elden gidiyor'' diyen dedeyi kucaklanıp havaya kaldırıldığı video gündem oldu

AKP, bir dönem sosyal medyada röportaja kürtaj demesiyle ve ‘laiklik elden gidiyor’ sözleriyle gündem olan Süleyman Çakır’ı seçim çalışmaları için sahaya sürdü. AKP’nin standındaki görüntüyle Süleyman Çakır bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

AKP standında bulunan Süleyman Çakır’ın, insanları selamlarken arkadan başka bir adamın ona yaklaşıp kucaklayarak havaya kaldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.