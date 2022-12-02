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  • "Laiklik elden gidiyor" diyen dedeyi kucaklanıp havaya kaldırıldığı video gündem oldu

"Laiklik elden gidiyor" diyen dedeyi kucaklanıp havaya kaldırıldığı video gündem oldu

‘Laiklik elden gidiyor’ ve ‘Biz burada kürtaj yapıyoruz’ sözleriyle tanınan AKP’li dedenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Bir kişinin AKP’lilerle birlikte seçim çalışması yapan dedeyi kucaklayarak kaldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 11:40
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Laiklik elden gidiyor diyen dede Süleyman Çakır'ı kucaklayıp havaya kaldırdı. Sosyal medyada gündem oldu

''Laiklik elden gidiyor'' diyen dedeyi kucaklanıp havaya kaldırıldığı video gündem oldu
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AKP, bir dönem sosyal medyada röportaja kürtaj demesiyle ve ‘laiklik elden gidiyor’ sözleriyle gündem olan Süleyman Çakır’ı seçim çalışmaları için sahaya sürdü. AKP’nin standındaki görüntüyle Süleyman Çakır bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

AKP standında bulunan Süleyman Çakır’ın, insanları selamlarken arkadan başka bir adamın ona yaklaşıp kucaklayarak havaya kaldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Underground operation
2.12.2022 12:39
AKP Her seçim öncesi bu soytarıyı piyasaya sürüyor bu Soytarı ya palyaço bunu var ya sabah akşam Kızılcık sopası ile dövmek lazım  
 
Yorumcu
2.12.2022 12:25
Benim böyle dedem yok. Cahil yobaz, Cumhuriyet düşmanı mankurt bir zavallı.  
 
Surfandan
2.12.2022 12:14
Yaşından başından haberi yok dedemizin....  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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