Kürtaj dede seçim öncesi yine ortaya çıktı. Tartıştığı kişiyi karakola götürmeye çalıştı. Laiklik elden gidiyeah sözleriyle gündem olmuştu

Serhat Ağa
Kürtaj dede seçim öncesi yine ortaya çıktı. Tartıştığı kişiyi karakola götürmeye çalıştı. Laiklik elden gidiyeah sözleriyle gündem olmuştu
2018 yılında bir sokak röportajında bir vatandaşla tartıştığı anlar sosyal medyada yayılan 'Kürtaj dede'nin bu kez de tartıştığı kişiyi karakola götürmeye çalıştığı anlar gündem oldu.

Sokak röportajlarının görüntülenme sayıları onun röportajı sonrasında artmıştı.

2018'de yayınlanan röportajında bir kadına sinirlenerek "Bak vallahi 155'i ararım. 155'i ararım. Seni öldürürüm. Biz burada kürtaj yapiyeeeh" sözleri aylarca konuşulmuş ve sosyal medyada viral olmuştu.

31 Mart seçimlerine bir ay kadar bir süre kala o kişinin yeniden gündem olduğu anlar Kopuk Topuk isimli bir YouTube kanalından yayınlandı.

"SAHTEKAR! GEL KARAKOLA GİDİYORUZ"

Tartıştığı kişiye 'Vatan haini' diyen ve telefonla polisi aradığını söyleyerek polisten yardım isteyen dayı, 'Sahtekar gel karakola gidiyoruz' dedi.

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Röportajın sonunda muhabire "Beni konuşturma" diyen 'Kürtaj Dede' bu kez de 'Elveda' yerine 'El Fatiha' dedi.

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