Lamas limonunun hasadı başladı. Tarladan 5 liraya alıcı buldu 60 ülkeye ihraç ediliyor

Kaynak: İHA
Lamas limonunun hasadı başladı. Tarladan 5 liraya alıcı buldu 60 ülkeye ihraç ediliyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde tescilli 'Lamas' limonunun hasadı başladı. 60 ülkeye ihraç edilen limon, bahçede 5 TL'den alıcı buldu.

Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayan limonun başkenti Mersin'de bahçeden 50 kuruş ile 1 TL’den alıcı bulan erkenci cins mayer limonunda hasadın sonuna gelindi.

Erdemli ilçesinde depoda 6-7 ay saklanabilen coğrafi işaret tescilli 'Lamas' limonunun hasadı başladı.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler, bahçelere girerek tek tek kesilen limonları küfelerle kasalara doldurup depolara sevk etti.

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60 ülkeye ihracatı yapılan 'Lamas' limonu bahçede 5 TL'den alıcı buldu. İlerleyen günlerde fiyatının artması beklenen limon hasadının Mart ayına kadar devam edeceği kaydedildi. Bölgede binlerce işçinin limon hasadında çalışarak ekonomik kazanç sağladığı ifade edildi.

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Bahçelerde hasat yapan kadınlar, "Erdemlimizin tescilli limonlarını kesiyoruz. Bizler kesiyoruz küfeci arkadaşlar taşıyor. Bu sayede bizde ekonomik kazanç elde ediyoruz" dedi.

Erdemli'nin dünyaca tescilli limonunun 'Lamas' olduğunu belirten üretici ve işletme sahibi Erdoğan Yaşar, "Lamas limonunda sezonumuz yeni başladı. Lamas limonunun özelliği depoda, dalında uzun süre bekletilebilmesi ve yola dayanaklılığıdır. Bahçede 5 TL'den alıcı bulmaya başladı. Mayer cinsinden sonra Lamas limonunda hasadın başlaması piyasaya biraz can vermiştir" dedi.

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Kilogram başına 1 TL'lik destek verildiğini de dile getiren Yaşar, “Destek 2 TL olursa bu biraz daha üreticiye yansır. Fiyatlar 5 TL yerine 7-8 TL olur" diye konuştu.

Yaşar, şuanda Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan başta olmak üzere Bulgaristan'dan Romanya'ya kadar bütün balkan ülkelerine ihraç edildiğini kaydetti.

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