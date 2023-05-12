Lamborghini bir modelini artık üretmeyecek

Editör: Sami GÜREL

İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, Huracan modelinin tamamen tükendiğini ve üretiminin 2024'te tamamen durdurulacağını duyurdu.

2014 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk defa halka tanıtılan Huracan, böylelikle 10 yıl sonra ‘yollarla’ yollarını ayıracak.

HURACAN YERİNE BAŞKA BİR MODEL GELECEK

Lamborghini, Huracan'ın yerini alması gereken yeni otomobili 2024'ün sonlarına doğru karşımıza çıkaracak.

Ayrıca 2024'te Lamborghini'nin SUV modeli Urus'un şarj edilebilir hibrit bir versiyonu da yollara çıkacak.

İtalyan marka, ayrıca 2028'de 2+2 oturma düzenine sahip bir GT otomobili geliştirmeyi düşünüyor.