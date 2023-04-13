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Lampard Real Madrid'e yenilince iddialı konuştu

Chelsea teknik direktörü Frank Lampard'ın, Real Madrid mağlubiyeti sonrası iddialı açıklamaları dikkat çekti.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 11:37
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Lampard: Turu geçeceğimize inanıyorum

Lampard Real Madrid'e yenilince iddialı konuştu
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Editör: Fatma Demirkaya

Takımın başında geçen haftasonu ilk maçına çıkan Lampard, Real Madrid karşısında da devam eden özgüven problemlerini yenmeleri gerektiğini belirterek rövanşta 2-0'lık skoru çevirebileceklerine inandığını açıkladı.
"İNANIYORUM"
Lampard maç sonunda, "10 kişiyle yaptıklarımızdan gurur duyuyorum. Takımda biraz özgüven eksikliği var. Oyuncuların ne kadar iyi ve kaliteli olduklarının farkına varmaları gerekiyor. Real Madrid mükemmel bir takım ama Stamford Bridge'de özel bir geri dönüş yapabiliriz, inanıyorum" diye konuştu.
"RÖVANŞ FARKLI OLACAK"

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti "Yarı finale ulaşmak için en az bu maçtaki performansımızı göstermek zorundayız. Chelsea çok iyi bir takım ve bazı anlarda zorlandığımızı söylemeliyim. Kırmızı karta kadar topu geri kazanmak için çok çaba sarf ettik. Rövanşta takımdan fazlasını istiyorum" dedi.

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