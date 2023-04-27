Lastiği patlayan kamyon eve girdi

Meksika’da lastiği patlayan bir kamyon, 5 araca çarptıktan sonra bir eve girerek durabildi.

Lastiği patlayan kamyon eve girdi

Meksika’da Huixquilucan şehrinde lastiği patlayan kamyon, kontrolden çıktı. Çakıl yüklü kamyon, yol kenarında park halindeki 5 araca çarptıktan sonra bir eve girerek durabildi.

YARALANANLAR VAR

Meksika Eyaleti Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralananlar olduğu ifade edildi. Sağlık görevlileri yaralı vatandaşları ayakta tedavi ederken, yaralıların sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Kamyonun çarptığı 5 araçta büyük hasar meydana geldiği bildirildi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

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