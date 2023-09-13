Lastiği patlayan minibüs takla attı. 1 ölü 10 yaralı

Karaman’da lastiği patlayan minibüs devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Lastiği patlayan minibüs takla attı. 1 ölü 10 yaralı

Kaza, saat 08.15 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşkale köyünden aldığı yolcuları Karaman merkeze getirmekte olan M.G. yönetimindeki 70 AAY 265 plakalı minibüs, sol arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Devrilen minibüsteki yolculardan Nadir Baycan (65) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 10 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Karaman İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş da kaza yerine gelerek bilgi aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Baycan'ın cesedi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir süreliğine trafiğe kapanan karayolunun tek şeridi, minibüsün yoldan kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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MİNİBÜSTE 13 KİŞİ VARDI

Minibüs sürücüsü M.G., yolda ilerlerken lastiğin patladığını belirterek, "Araç yalpalamaya başladı ve kontrol edemedim. Daha sonra takla attık. Minibüste 13 kişi vardı. Taşkale köyünden yolcuları aldım, Karaman merkeze geliyordum" dedi.

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