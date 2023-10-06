Lastikleri patlayınca apartman sakini ihbar etti. Jandarma hepsini yakaladı

İHA'nın haberine göre, İstanbul’dan gelerek Edirne’den yurt dışına kaçmaya çalışan sığınmacıların bulunduğu panelvan aracın Fatih Mahallesi Yeni TOKİ bölgesindeki yolda lastiği patladı.

Aracın lastiğinin patlamasıyla panelvan araca eskortluk yapan bir otomobil de durdu. Lastik değişimi sırasında bölgedeki bir apartmanın sakininin evinin balkonundan aracın içerisinde sığınmacı olduğunu fark ederek durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede aracın içerisinde 21 sığınmacı olduğunu fark etti. Polis ekipleri panelvan aracın sürücüsü ve araca eskortluk yapan otomobildeki 3 sığınmacı tacirini de yakaladı.

Sığınmacıların çantalarında ise yaşam malzemeleri bulundu. Ayrıca, kaçakçıların üzerinde yapılan üst aramalarında bir miktar para bulundu.

Panelvan sürücüsü C.H., otomobil sürücüsü O.İ. ve göçmen taciri E.Ş. ile G.O. gözaltına alınırken, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 18 Suriyeli ve 3 Filistinli toplam 21 sığınmacının Edirne İl Göç İdaresine teslimi için işlem başlatıldı.