Laz Ziya Kirve'yi tuzağa düşürüyor. Kurtlar Vadisi'ndeki efsane sahne

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Laz Ziya Kirve'yi tuzağa düşürüyor. Kurtlar Vadisi'ndeki efsane sahne

Kurtar Vadisi'ndeki efsane sahne olarak bilinen Laz Ziya'nın Kirve'yi tuzağa düşürdüğü olay yeniden gündeme geldi.

Kurtlar Vadisi dizisinde, Baron Mehmet Karahanlı'nın ölümünün ardından, baronluk için kıyasıya bir yarış başladı.

Bu mücadelede Laz Ziya ve Samuel Vanunu karşı karşıya geldi.

Kirve, dışarıdan Laz Ziya'yı destekler gibi görünse de, Samuel'in karısına ait bir kaseti ona vererek farklı bir oyun oynadı.

Bu kaseti kullanarak Samuel'i tehdit eden Laz Ziya, farkında olmadan bir tuzağa düştü.

Samuel, Laz Ziya'nın ses kaydını ele geçirerek, onu Konsey'den ihraç ettirmeyi başardı. Ancak Laz Ziya'nın temkinli yaklaşımı ve stratejik zekası, Kirve ve Samuel'in ortak planını altüst etti.

Polat Alemdar ile işbirliği yapan Laz Ziya, Kirve'yi kendi tuzağına düşürmeyi başardı.

Halo, Kirve'yi yıllar önce ailesini ve sevdiklerini katleden bir akıl hastasının önüne atarak intikamını aldı.

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