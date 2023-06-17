Lazio'nun Gedson Fernandes planı. Luis Alberto detayı

İtalya Serie A ekibi Lazio, Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes transferinde ısrarcı. İtalyan takımı Luis Alberto'nun transfer olmasını bekliyor.

Lazio'nun Gedson Fernandes planı. Luis Alberto detayı

Editör: Ufuk Cingöz

Maurizio Sarri'nin çok istediği Gedson Fernandes için Lazio, oyuncusu Luis Alberto'nun transfer olmasını bekliyor.

20 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Corriere dello Sport'un haberine göre; kulübün Başkanı Claudio Lotito, Gedson'u transfer etmek için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Beşiktaş'ın yüzde 50'sine 6 milyon verdiği Gedson'un, bu fiyata satılması durumunda 4 milyon euro kar edecek.

Luis Alberto'ya Katar'dan 8 milyon euro'luk teklif geldiği belirtilirken, Lazio'nun 10 milyon euro istediği kaydedildi.

Gedson bu sezon Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkarken, 3 gol ve 7 asistle oynadı.

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