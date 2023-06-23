Beşiktaş'tan flaş Gedson Fernandes kararı

Beşiktaş'ta sezonu müthiş bir çıkışla tamamlayan Gedson Fernandes için başta İtalyan kulüpleri olmak üzere pek çok ülkeden teklif geldi.

Siyah beyazlı kulüp gelen teklifler karşısında kararını verdi.

Beşiktaş yönetimi Fernandes'i en az 25 milyon euroya verebileceğini belirterek, en azından bir yıl daha takımda kalması yönünde karar verdi.

Gedson Fernandes özellikle Lazio'nun teklifine kayıtsız kalmamış, gitmek istediğini belirtmişti.

Yönetimin ve teknik direktör Şenol Güneş'in Fernandes'le görüşme yaparak bir yıl daha devam etmesini isteyecekleri öğrenildi.