LC Waikiki'nin patronu saklanan dolar kurunu açıkladı. Korkunç tahmin

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük bugün 19.47 TL'den işlem gören dolar kurunun gerçek değerinin şuanda 23-25 TL aralığında olduğunu açıkladı.

LC Waikiki'nin patronu saklanan dolar kurunu açıkladı. Korkunç tahmin

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Türkiye'nin yaklaşan seçimler öncesinde piyasalardaki endişe havasına dikkat çekti.

Küçük, Türkiye'deki döviz baskısının sürmesi durumunda yurtdışından tedarik zorunluluğunun artacağı uyarısında bulundu.

Mısır'da 40 mağazalarının bulunduğunu ve orada üretip sattıklarını belirten Küçük, artık pazar kadar üretimin de önem arz etmeye başladığını ifade etti.

Küçük, yerli tedarikin yüzde 70, yurtdışı tedarikin ise yüzde 30 olduğunu belirtti ve böyle devam ederse yerli tedarikin yüzde 60'a kadar düşebileceği uyarısında bulundu.

Küçük, bugünkü dolar kurunun olması gereken seviyesinin 23-25 TL aralığında olduğunu da sözlerine ekledi.

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