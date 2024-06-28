LeBron James takım arkadaşının annesiyle birlikte oldu. Eşi paylaştı

2024 NBA Draftı'nın son turu dün gece düzenlenendi. Yapılan seçimlerin ardından NBA tarihinde bir ilk yaşandı.

NBA takımlarından Los Angeles Lakers 55. Sıradan LeBron James ve oğlu Bronny James’i kadrosuna kattı.

Los Angeles Lakers’ın bu hamlesiyle NBA’de ilk kez bir baba-oğul takım arkadaşı oldu.

Yaşanan bu olay ABD’de gündeme otururken LeBron James’in eşi ve Broony James’in annesi olan Savannah James’ten ilginç bir paylaşım geldi.

Sosyal medyada dolaşan "LeBron James'in yeni takım arkadaşının annesiyle yattığı ortaya çıktı" esprisini gülücük emojisi ile beraber kendi hesabından paylaştı.

BROONY JAMES KİMDİR?

6 Ekim 2004 tarihinde doğan Broony James NBA efsanesi LeBron James'in en büyük oğlu olarak babasının izinden gitti.

1.91 metre boyunda ve 82 kilogram ağırlığında olan başarılı geçen lise basketbolu kariyerinden sonra 2023 yılında USC Trojans'a katılarak kolej basketboluna adım attı.

Kolejdeki tek sezonunda, ortalama 4.1 sayı, 2.7 ribaund ve 2.5 asist ile oynayan Broony James bu sezon Los Angeles Lakers’ta babası LeBron James ile oynayacak.

LEBRON JAMES'İN BAŞARILARI

18 yıldır NBA’de mücadele eden LeBron James 4 NBA Şampiyonluğu, 4 NBA Finalleri En Değerli Oyuncu Ödülü ve 4 NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü kazandı. 19 kez NBA All-Star’a seçilen LeBron James 2 kez NBA All-Star Maçı MVP'si oldu.

LeBron James ayrıca 2 Olimpiyat Altın Madalyası kazandı ve NBA tarihinde en çok sayı atan 3. Oyuncu konumunda yer alıyor.