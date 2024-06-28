Türkiye Avusturya maçı ne zaman
A Milli Takımımız, EURO 2024'te yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan ve Çekya'yı yendi Portekiz'e yenildi.
Ay Yıldızlı ekibimiz, grupta 6 puanla ikinci sırada yer alarak son 16 turuna çıktı. Son 16 turundaki rakibimiz Avusturya oldu.
Türkiye Avusturya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Almanya'da yapılan EURO 2024'te Milli Takımımız, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma 2 Temmuz Salı günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.
Maç TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.
İlgili Haberler