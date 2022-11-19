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Uzmanlar önerdi. Uyumadan 1 saat önce bu diyeti yapın. Gece boyunca mışıl mışıl uyuyun

İnsanların ortak sorunu haline gelen uykusuzluk sorununu çözecek dikkat çeken Led Diyetini uzmanlar önerdi. Led Diyetiyle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 10:19
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Led Diyeti bedir? Uyumadan 1 saat önce bu diyeti yapın. Gece boyunca mışıl mışıl uyuyun

Uzmanlar önerdi. Uyumadan 1 saat önce bu diyeti yapın. Gece boyunca mışıl mışıl uyuyun
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Uykusuzluk sorunu çağımızın önemli sorunlardan birisi olmaya devam ediyor. Uykusuzluk ise gün boyunca iş yaşamını etkiliyor. İnsanlar arasındaki ilişkileri bile belirleyen uykusuzluğa çözümler dikkat çekti. Led Diyeti bu süreçte önemi arttı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Uyku Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Uyumadan en az 1 saat önce 'led diyetine' girilmesini öneriyoruz” ifadeleriyle Led Diyetine dikkat çekti.

Erişkinler için 23.00'te uyuyup, 07.00'de uyanmanın ideal uykuyu sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Akkoyunlu, çocuklarda ise hormonal dengenin sağlanması ve büyüme hormonunun yeterince salgılanması için bu sürenin daha uzun olması gerektiğini dile getirdi.

Led ışıkların hava aydınlık ve güneş var algısı oluşturduğunu belirten Dr. Akkoyunlu, uykudan önce telefon, televizyon ve bilgisayara bakılmasının uykuya engel olduğunu vurguladı.

Uyumadan en az 1 saat öncesinde led diyetine girilmesini öneren Akkoyunlu, erişkinlerin 23.00’te uyuyup, 07.00’de uyanmaları halinde ideal uykuyu da sağlayacaklarını dile getirdi. Bu sürenin çocuklar için ise ortalama 9-10 saat olduğu bilgisini veren Akkoyunlu, ergenlik çağında ise ideal uykunun gece 24.00-01.00 arası ile sabah 08.30-09.00 olduğunu söyledi.
 

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