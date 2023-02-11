Leicester-Tottenham maçında göz yaşartan anlar. Leicester Tottenham'ı dağıttı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Gözlerim ekranda. Leicester-Tottenham maçı başlayacak. Kulağım ise deprem haberlerinde. İşte enkazdan bir kişi daha sağ çıkarılacak. Seviniyorum. Yaslı günlerde bir yudum mutluluk bu. Zaten günlerdir dökülen gözyaşlarımız. Bir ferahlık gibi gelen her güzel haber.

Leicester-Tottenham maçı başladı başlayacak. İki takımın da futbolcularının kollarında siyah bant var. Acımıza ortak olmak amaçları. Ama tam maç başlamadan, takımlar santradayken bir bakıyorum ki... Tottenham kaptanı büyük golcü Harry Kane ile Leicester'in kaptanı ve yıldızı James Madison orta sahada diz çöküyorlar. Arkasından da diğer futbolcular onlara uyuyor. Başları yerde. Tribünlerden de alkış var. Bizim için bunlar, yasımızı tutuyorlar. Tüylerim diken diken, yine gözlerimde yaş. Teşekkür ediyorum; Anadolu'dan yükselen feryada Britanya'dan sessiz kalmayan bu güzel takımların güzel insanları. Şükran duyuyorum.

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Maçın başlamasıyla birlikte Premier Lig'de üsteki 6'lının içinde yer almaya çalışan Tottenham, alt sıralara düşmemek için mücarele eden Leicester karşısında daha üstün oynayan takım görüntüsündeydi. Zaten 14. dakikada da öne geçti. Korner atışında Kristansen'in ayağına çarpan top Bentancur'un önüne düştü. O da golü attı. Enteresandır, golde hata yapan Kristansen, ilk bölümde çizgiden çıkardığı toplarla Tottenham'ın farkı açmasını da önleyen isimdi.

Bu golden sonra Tottenham'ın oyundaki üstünlüğünü kaybettiğini gördük. Leicester, kaptan James Madison önderliğinde Tottenham kalesine ok gibi gitmeye başladı. 23. dakikada Mendy'in müthiş golüyle de beraberliği sağladı.

Tottenham, gardı düşmüş boksör gibiydi. Bir panik hali vardı sanki. Leicester da bu fırsatı kaçırmadı. 25'te Madison 2-1 yaptı, 45'te de Ihecanaho 3-1. İlk yarı böyle bitti.

Bu golleri sakat olan Lloris olsa yer miydi? Tartışılır. Ama yerine oynayan Forster engel olamadı.

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İkinci yarı beklediğim gibi başladı. Tottenham baskı kurmak istedi, Leicester da kontrataklara bel bağladı. 70'te Barnes Tottenham filelerini havalandırdı ama bu VAR'dan döndü, pozisyon ofsayttı. Ama aynı Barnes 80'de tıpkı Ihecanaho'nunki gibi bir vuruş yaptı. Plase köşeye. Top yavaştı ama kaleci bunu da yedi: 4-1.

Leicester üst üste 3. galibiyetini aldı böylece. Tottenham ise üst üste 3 galibiyetten sonra yenildi. Bence kaleci Lloris'in eksikliğinin faturasını ödedi.