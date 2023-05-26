LeMan'dan Almanya'da yaşayan AKP'li seçmenlerle ilgili bomba kapak

İkinci tur için yurt dışında verilen oy kullanma süresi sona erdi ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi yurt dışındaki merkezlerde kullanılan oylar yurda getirildi.

Özellikle Almanya'da yüksek oranda oy alan AKP'nin ve buradaki vatandaşların bu tercihinin altında Euro'nun Türk lirası karşısındaki yükselişinin yattığı yapılan sokak röportajlarında da ne bir şekilde görülüyor.

Derginin kapağında üst kısımda "14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Almanya'da yaşayan seçmenlerin yüzde 65,49'u Erdoğan'a oy verdi" ifadeleri yer alırken, karikatürde de röportaj yapan kişi ve mikrofon uzatılan şahıs arasında şu diyalog geçiyor:

"Neden oyunuzu Erdoğan'a verdiniz?"

"Almanya'yı çok iyi yönetiyor, hiçbir sorunumuz yok"

İŞTE O KAPAK...