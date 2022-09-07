Boğaç Aksoy müjdeli haberi paylaştı. Lenfoma kanseriyle mücadele ediyordu

Ekranın fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da ‘Volkan Komiser’ rolüyle hafızalara kazınan 33 yaşındaki Boğaç Aksoy, bir süre önce yakalandığı lenfomayı yendi.

Kemoterapinin ardından kök hücre tedavisine başlayan Aksoy'dan güzel haber geldi.

Ünlü oyuncu, güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

“BU HASTALIK BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ”

Kanseri yendiğini açıklayan Aksoy, “Sevgili dostlarım bugün hayatımın en heyecanlı, en anlamlı günüydü sanırım. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sonunda uzun zamandır beklediğim ‘’tertemiz, iyileştin’’ kelimelerini doktorumdan duydum. Kontrollerim ara ara devam edecek ama ilaç günlerim sona erdi. Bana bunca zaman destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu hastalık bana çok şey öğretti, çok şey kazandırdı, insan da kaybettirdi ama çok dost kazandırdı. Bu benim için yeniden doğuş hikayesiydi. Allah bu mücadeleyi veren herkese ve ailesine güç, kuvvet, sabır ve şifa versin. İyi ki varsınız. Geri geliyorum” ifadelerini kullandı.