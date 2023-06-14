Lenfoma tedavisi görüyordu. Hakan Özoğuz'dan açıklama geldi

Athena grubunun solisti Hakan Özoğuz, uzun süredir lenfoma tedavisi görüyordu. Özoğuz, sağlık durumuyla ilgili müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Lenfoma tedavisi görüyordu. Hakan Özoğuz'dan açıklama geldi

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un, lenf kanseri (lenfoma) nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

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Uzun bir süredir tedavi gören 45 yaşındaki Hakan Özoğuz'dan güzel haber geldi. Tedavisinin bittiğini söyleyen Özoğuz, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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"TEDAVİ SÜRECİMİN SONUNA GELDİM"

Hakan Özoğuz, "Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve doktorlarıma çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ediyorum. Şimdi artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın." dedi.

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