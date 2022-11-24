Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz rol aldığı filmin galasına katıldı. Sağlık durumunu anlattı

Yönetmen koltuğuna Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu "Kendi Yolumda" filminin önceki gün Kanyon Paribu Cineverse’te yapılan galasına ünlü isimler akın etti.





Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Okan Çabalar, Ferit Aktuğ, Hakan Özoğuz, Çağatay Aras’ın yanı sıra duayen oyuncular Tamer Levent, Suzan Aksoy, Tuncer Salman ve Erkan Can'ın muhteşem oyunculuklarıyla eşlik ettiği film 25 Kasım’da beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

"GÜLERKEN AĞLATACAK BİR FİLM YAPTIK"



Filmin başrolünü üstlenen, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, filmi 3 yıl önce yaptıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Hakikaten hala rüya gibi. Filmin sonunda değerli abilerim, kardeşlerimle beraber çok güzel bir şey yaptık. İnşallah herkes beğenir. Çok samimi, doğruları içinde barındıran, çok direkt bir film oldu. Biraz interval yani gülerken ağlamaya dönebiliyor. Ağladıktan sonra acayip heyecanlanıp tekrar kahkaha atabiliyorsunuz. Böyle bir sakıncası var ama hepsinin (tüm ekibin) ellerinden çok güzel bir şey çıktı. Umut ediyorum çok güzel olacak."

"ONLAR BİR SAATTE BEN 3 GÜNDE BİTİRDİM"



Ekibin müthiş olduğunu dile getiren Özoğuz, Çağatay Aras'ın başarılı oyunculuğuna da değinerek, "Ben 3 günde bitiremedim, onlar bir saatte bitirdi işlerini. Gerçekten enteresan bir şekilde, doğuştan oyuncu olmak diye bir şey varsa Çağatay'da öyle bir şey var ve çok iyi bir müzisyen. Filmde çalınan bağlamayı kendisi çalıyor. Beraber türküler, deyişler çalıp söyledik. Ondan dolayı filmin içinde enteresan bir bel kemiği oluştu. Biz böyle bir şeyi bu kadar planlamıyorduk. Bir anda aldı götürdü." ifadelerini kullandı.

SAĞLIĞIM GAYET İYİ

Kanser tedavisi gören Hakan Özoğuz da filmde rol aldı. “İlk defa böyle bir işe kalkıştık” diyen ünlü müzisyen, sağlık durumuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Sağlığım gayet iyi. Uzun süreli bir tedavinin sonuna geldik. Tedavi sürecinde de konserlere çıktım. İyi hissettiğim anlarda bunları yaptım, hiçbir zaman kendimi riske atmadım.”

