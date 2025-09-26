Leroy Sane'den Galatasaray'a 1.5 milyon euro!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü 10 numarası Leroy Sane için kulüpte sıcak bir gelişme yaşandı. Performansıyla taraftarlardan büyük tepki gören yıldız oyuncu, kulübe maddi yönden katkı sağlamak için kollarını sıvadı.

LEROY SANE'DEN GALATASARAY EKONOMİSİNE KATKI!

Leroy Sane, Galatasaray Yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli isim, RAMS Park'tan loca satın aldı. Leroy Sane'nin misafirlerini ve ailesini ağırlamak için 8 kişilik loca satın alırken, kulübe1.5 milyon euro ödeyecek. Bu ücret, Sane'nin alacaklarından düşülecek.

