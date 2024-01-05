Letonya'dan kritik uyarı: Rusya Ukrayna'da durmayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Letonya'dan kritik uyarı: Rusya Ukrayna'da durmayacak
Letonya Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da durmayacağı, savaşı genişleteceğini söyledi.

Letonya Dışişleri Bakanı, Batı'nın Rusya'yı kontrol altına almak için uzun vadeli bir stratejiye ihtiyacı olduğunu, çünkü Moskova'nın Ukrayna'nın tam kapsamlı işgalinin sonucuna bakılmaksızın yeni hedefler arayacağını söyledi.

Eski Letonya Başbakanı ve NATO başkanlığına aday olduğunu ilan eden Karins, Financial Times'a Rusya'nın "emperyalist güdümlü bir ideolojiye" sahip olduğunu söyledi. Bakan, bunun ‘Moskova'dan gelen tehdidin yeni bir cumhurbaşkanı döneminde veya Ukrayna'nın her şeyi geri alması halinde bile devam edeceği anlamına geldiğini’ de ifade etti.

Karins, “Rusya durmayacak, Rusya ancak durdurulabilir. Rusya'nın Ukrayna'da durdurulması her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Bu sadece devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor. NATO için önemli olan da bu: Rusya'yı çevrelemeye yönelik uzun vadeli bir strateji üzerinde çalışmamız gerekecek" dedi.

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