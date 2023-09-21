Levent Yüksel 30. yıla özel Senfonik Orkestrası ile konser verecek

Müzik hayatındaki 30. yıla özel senfonik konserler için hazırlıklarına devam eden Yüksel, Bursa’da unutulmaz bir konser verdi.

KAYNAK: İHA
Levent Yüksel 30. yıla özel Senfonik Orkestrası ile konser verecek

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla yıllarca milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Levent Yüksel, Kültürpark Açıkhava’da sahne aldı.

Yaz sezonu boyunca şehir şehir gezerek sevenleriyle buluşan Levent Yüksel, Açıkhava konserlerinin son serisinde Bursalı hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranıyla hep bir ağızdan söyleyen Yüksel, muhteşem enerjisiyle de müzikseverlerden büyük alkış aldı.

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Müzik hayatındaki 30. Yıla özel Senfonik konserleri için hazırlıklarına da tam gaz devam eden Levent Yüksel, 7 Ekim’de Harbiye Açıkhava’da 21 Ekim Antalya Aspendos Antik Tiyatro’da, 25 Ekim’de ise Selçuk Efes Efes Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.

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