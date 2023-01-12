12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Levent'in göbeğinde özel güvenlik gençlerin dansını engelleyemedi

Levent'in göbeğinde özel güvenlik gençlerin dansını engelleyemedi

Levent'te sokakta dans etmek isteyen ODA Dans ekibi özel güvenlik engel olmak istedi. Güvenliğin engelleyemediği dansçılar dans videolarını çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 11:26
Takip Et

Levent'te özel güvenlik gençlerin dansına engel olmaya çalıştı

Levent'in göbeğinde özel güvenlik gençlerin dansını engelleyemedi
+
Aa
-

İstanbul Levent'te kamu alanında dans ederek video çekmek isteyen ODA Dans ekibi özel güvenliğin müdahalesi ile karşılaştı.

Güvenlik, dans görüntülerini kayda alan bir başka dansçıya da “Çekme, çekme” diye uyardı.

Daha sonra çevredeki insanların “Adama dokunma özel güvenlik, polis çağır” demesi üzerine özel güvenlik telsizden durumu diğer yetkililere bildirdi.

Özel güvenliğin engelleme girişimlerine aldırmayan gençler müzik eşliğinde dans etmeye devam etti.

ODA Dans'ın sosyal medya hesabından "Sadece dans etmeye çalışıyoruz kimseye bir rahatsızlık vermeden. Güvenlik görevlisi arkadaştan özür dileriz ama o video çekilecek" notu ile paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Dans ekibine müdahale etmek isteyen özel güvenliğin hareketleri ise tepki çekti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Adalet
12.01.2023 11:38
AKP lilere göre bunlar kesin teröristtir, bayrağı indirecekler, ezanı susturacaklardır  
 
Vatan
12.01.2023 11:37
Gençler orda kuranı kerim okusa kuranı Kerim okumaya geldik dede ne derdiniz acaba  
 
İyi ki sdldırmsmış
12.01.2023 11:36
Nerede vasıfsız,a-sosyal , iletişim özürlü tip varsa ya bekçi yada özel güvenlik oluyor.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
1
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
2
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
3
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
4
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
5
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
6
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
7
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Rekabet Kurulu'ndan 13 özel okul hakkında soruşturma
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
﻿Kılıçdaroğlu Yörük Türkmen temsilcileriyle görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.