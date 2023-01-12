Levent'in göbeğinde özel güvenlik gençlerin dansını engelleyemedi

İstanbul Levent'te kamu alanında dans ederek video çekmek isteyen ODA Dans ekibi özel güvenliğin müdahalesi ile karşılaştı.

Güvenlik, dans görüntülerini kayda alan bir başka dansçıya da “Çekme, çekme” diye uyardı.

Daha sonra çevredeki insanların “Adama dokunma özel güvenlik, polis çağır” demesi üzerine özel güvenlik telsizden durumu diğer yetkililere bildirdi.

Özel güvenliğin engelleme girişimlerine aldırmayan gençler müzik eşliğinde dans etmeye devam etti.

ODA Dans'ın sosyal medya hesabından "Sadece dans etmeye çalışıyoruz kimseye bir rahatsızlık vermeden. Güvenlik görevlisi arkadaştan özür dileriz ama o video çekilecek" notu ile paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Dans ekibine müdahale etmek isteyen özel güvenliğin hareketleri ise tepki çekti.