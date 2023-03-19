Lewandowski'den yönetime flaş mesaj: Transfer yapın

La Liga’da şampiyonluğa koşan Barcelona’da Polonyalı yıldız Robert Lewandowski gelecek sezon daha rekabetçi bir takıma dönüşebilmek için transfere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Lewandowski “Bir veya iki değişiklik mevcut takımımızı daha rekabetçi bir hale getirebilir. Bu belki küçük bir değişiklik gibi görünebilir ama bazen küçük değişiklikler büyük etkiler yaratabilir. Şu anda hem Şampiyonlar Ligi’ni hem de La Liga’yı birlikte kazanabilecek durumda değiliz. Barcelona için oynamayı her zaman istedim ve gitmek istedikleri yolu görünce bunun bir parçası olabileceğimi düşündüm.

34 yaşında kendime meydan okudum ve daha rekabetçi bir lige geldim. Benim için yaş sadece bir sayı ve birkaç yıl daha en üst seviyede futbol oynayabileceğimi biliyorum. Benim durumumda bir oyuncuysanız fiziksel şeylerden çok zihinsel durumunuzu önemsersiniz ve şu anda oynarken bir problem hissetmiyorum” dedi.

Bu sezon Polonyalı yıldız 32 maçta 25 gol ve 6 asist üreterek Barcelona'nın liderliğinde pay sahibi oldu.