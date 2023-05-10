Leyla Gencer vefatının 15.yılında anıldı

Dünyanın önde gelen sopranolarından Leyla Gencer'i, vefatının 15. yılında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde anıldı.

Leyla Gencer vefatının 15.yılında anıldı

AA

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü", "Sihirli Flüt", Giuseppe Verdi'nin "La Forza del Destino", "Don Carlo", "Maskeli Balo", "Aida", "I Vespri Siciliani", Gioachino Rossini’nin "Sevil Berberi", Gaetano Donizetti’nin "Anna Bolena", Vincenzo Bellini'nin "Norma", Jules Massenet’in "Manon", Pietro Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana", Camille Saint-Saens'in "Samson ile Dalila" adlı operalarından aryalar yorumlandı.

Fügen Yiğitgil'in piyanosuyla eşlik ettiği konserde, Esra Abacıoğlu Akcan, Perihan N.Artan, Aylin Ateş, Aslı Ayan, Jaklin Çarkçı, Evren Ekşi, Anna Sirel Y. Etyemez, Nesrin Gönüldağ, Gülbin Günay, Otilia İpek, Nazlı Deniz Süren, Hande Soner Ürben ve Evren Işık Yasemin solist olarak sahne aldı.

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Batı ülkelerinde "La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün yapan Leyla Gencer, Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao ve Chicago'da birçok konser verdi.

Başarılı sanatçı, unutulmaz operaların karakterleri Lucia, Norma, Lady Macbeth, Queen Elizabeth, Floria Tosca, Lucrezia, Madam Butterfly, Aida ve Violetta karakterlerine uzun yıllar hayat verdi.

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