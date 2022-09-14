Leyla Lydia Tuğutlu sessiz sedasız evlenmişti. Güzel oyuncudan karnı burnunda poz

Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi birçok dizide rol alan oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz aylarda 2017 yılında bu yana aşk yaşadığı Ceyhun Ergin ile Almanya'da evlendiklerini duyurmuştu.

Nikah haberinin ardından ünlü ismin, hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

5 aylık hamile olan güzel oyuncu, Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. Karnı burnunda poz veren oyuncu, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

Ünlü oyuncu, paylaşımında; "Öyle heyecanlıyım ki. Yeni bir dönem başlıyor bizim için, güzel bir yolculuk. Yolu yarıladık bile... Hayatımıza hoş geldin canım oğlum" ifadelerini kullandı.