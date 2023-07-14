LGBT çizgi romanı nedeniyle kitapçı zincirine ağır ceza

Editör: İsa Karaarslan

Macaristan'da bir devlet dairesi, eşcinselliğin reşit olmayanlara tasvir edilmesini yasaklayan tartışmalı bir yasayı ihlal ettiğini söyleyerek, bir LGBT grafik romanı nedeniyle ulusal bir kitapçıya ağır para cezası verdi.

Macaristan'ın en büyük ikinci kitapçı zinciri olan Lira Konyv, İngiliz yazar Alice Oseman'ın popüler “Heartstopper” kitabını gençlik edebiyatı bölümüne koyduğu ve 2021 yasasının gerektirdiği şekilde kapalı ambalajına koymadığı için 12 milyon forint (35.930 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Tüketiciyi koruma cezasını veren Budapeşte Büyükşehir Hükümet Ofisi, devlet haber ajansı MTI'ye, mağazanın tapu satışına ilişkin bir soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Büro, "Soruşturmada, söz konusu kitapların eşcinselliği tasvir ettiği, ancak yine de çocuk kitapları ve gençlik edebiyatı kategorisine yerleştirildiği ve kapalı ambalajlarda dağıtılmadığı tespit edildi" dedi.

Para cezasının, Macaristan'ın televizyon, filmler, reklamlar ve edebiyat da dahil olmak üzere medyada küçüklere eşcinsel içeriğin gösterilmesini yasaklayan 2021 "çocuk koruma" yasasına dayandırıldığı belirtildi.