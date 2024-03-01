Libidoyu tavan yaptırıyor cinsel gücü kat ve kat artırıyor. Herkesin aradığı besin listesi ortaya çıktı

Ökkeş Bölükbaşı
Libidoyu tavan yaptırıyor cinsel gücü kat ve kat artırıyor. Herkesin aradığı besin listesi ortaya çıktı
Zaman zaman eşlerin sorunu olan iktidarsız sorununa çözüm olacak besin listesinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Cinsel performansın eşler arasındaki ilişkileri belirlediği biliniyor. Bu süreçte ise tüketilecek besinleri önemi artıyor.

Cinsel sağlık, insanların genel sağlığının önemli bir parçası olduğu ise başka bir gerçek olarak karşımıza çıktı.

Diğer yandan doğal yollarla desteklenmesi gereken bir alan olarak ilgi çekti.

İŞTE CİNSEL GÜCÜ ARTIRAN BESİN LİSTESİ…

-Yaban Mersini

-Badem

-Deniz Ürünleri

-Çikolata

-Avokado

-Fındık

-Kuşkonmaz

-Yumurta

-Tarçın

-Fesleğen

-Kırmızı Biber

-Bal

İKTİDARSIZLIK NEDİR?

İktidarsızlık, erektil disfonksiyon veya impotans; erkeklerde cinsel ilişki için gerekli olan sertleşmeyi elde edememe veya sürdürememe sorunudur.

Erektil disfonksiyon erkeklerin hayatlarının bir döneminde nadir de olsa ortaya çıkabilen ve yaygın bir rahatsızlıktır.

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