Enerji tüketen besinler hangileri

Enerji tüketen gıdalar, metabolizmayı hızlandırır, kilo kontrolüne yardımcı olur ve tokluk hissi verir. İşte enerji tüketen besinlerden bazıları:

Lahana:

Lahana, yüksek lif ve su içeriği sayesinde sindirim sistemini çalıştırır ve enerji tüketimini artırır. Ayrıca C vitamini, folik asit, kalsiyum ve demir gibi besin öğeleri açısından da zengindir. Lahana, çiğ veya haşlanmış olarak salatalarda, çorbalar da veya sarmalarda tüketilebilir.

Greyfurt:

Greyfurt, hem enerji veren hem de enerji tüketen bir meyvedir. İçerdiği sitrik asit, vücuttaki yağ yakımını hızlandırır ve kan şekerini dengeler. Ayrıca greyfurt, C vitamini, potasyum, antioksidan ve lif bakımından da oldukça faydalıdır. Greyfurt, dilimlenerek veya suyu sıkılarak tüketilebilir.

Zencefil:

Zencefil, sindirimi kolaylaştıran, mide rahatsızlıklarını gideren ve bağışıklığı güçlendiren bir baharattır. Aynı zamanda zencefil, termojenik etkiye sahiptir, yani vücut ısısını yükselterek enerji harcamasını artırır. Zencefil, çay, limonata, salata veya yemeklere eklenerek tüketilebilir.

Yeşil çay:

Yeşil çay, içerdiği kafein ve kateşin gibi maddeler sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını destekler. Ayrıca yeşil çay, antioksidan, anti-inflamatuar ve anti-kanser özelliklere sahiptir. Yeşil çay, günde 2-3 fincan tüketilebilir.

Acı biber:

Acı biber, kapsaisin adı verilen bir madde içerir. Kapsaisin, vücut ısısını yükseltir, iştahı azaltır ve enerji harcamasını artırır. Ayrıca acı biber, C vitamini, A vitamini, potasyum ve demir gibi besin öğeleri açısından da zengindir. Acı biber, salata, çorba, yemek veya soslara eklenerek tüketilebilir.