Gece yemekleri ölüm saçıyor algısını ters düz edecek besinler ortaya çıktı

Gece geç saatlerde atıştırmak, birçok kişinin karşılaştığı yaygın bir durumdur. Ancak, sindirim sıkıntıları ve kilo alma endişesi nedeniyle genellikle bu alışkanlıktan kaçınılır.

Uzmanlara göre, gece mide guruldaması, vücudun ekstra kalori ve besinlere olan ihtiyacını ifade eder.

Diyetisyenlerin önerdiği, gece acıktığınızda tüketebileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklar şunlardır:

-Ceviz: Sağlıklı yağlar ve besleyici bileşenlerle dolu olan ceviz, hem doyurucu hem de sağlıklı bir seçenektir. Kalsiyum, magnezyum, B vitamini, protein ve bitki bazlı Omega-3 gibi kalp dostu bileşenler içerir. Geceleyin bir avuç ceviz yemek, hem açlığınızı yatıştıracak hem de sağlığınıza katkıda bulunacaktır.

-Muz: Yatmadan önce tüketilen muz, uyku kalitesini iyileştirebilir. Potasyum içeriğiyle kasları gevşetir ve uykuya geçişi kolaylaştırır. Ayrıca, muzdaki triptofanlar ruh halini düzeltmeye ve uykuya dalmanıza yardımcı olur.

-Fındıklı bitter çikolata: Bitter çikolata, her ne kadar herkes için uygun olmasa da, gece tatlı isteği için ve kafeine karşı hassasiyeti olmayanlar için iyi bir seçenektir. Fındık kan şekerini dengeleyen proteinler içerirken, bitter çikolata da tatlı ihtiyacınızı karşılar.

-Yoğurt, badem ve orman meyveleri: Yoğurt, badem ve yabanmersini, ahududu gibi orman meyveleri karışımı, protein, karbonhidrat ve yağ açısından dengeli bir atıştırmalık oluşturur. Bu kombinasyon, hem tokluk sağlar hem de kan şekerini dengeler.

-Pirinç patlağı ve fıstık ezmesi: Fıstık ezmesi, sağlıklı yağlar ve proteinler açısından zengindir. Pirinç patlağına sürülen fıstık ezmesi, sağlıklı bir atıştırmalık oluşturur. Ancak, fıstık ezmesinin şeker içermediğinden emin olun.

-Kuru şitake mantarı: Kurutulmuş şitake mantarı, bitki bazlı D vitamini açısından zengindir ve uyku için gerekli melatonin hormonunun üretiminde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, gece atıştırmalığı olarak şitake mantarı tüketmek, hem doyurucu hem de sağlıklı bir alternatiftir.