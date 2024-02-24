Bu besinler ağızda diş bırakmıyor. Aman dikkat ağzınıza sürmeyin!

Dişlerimiz hem konuşmamız hem de sağlığımız için çok önemli. Dişlerimizin çürümesine ve kırılıp düşmesine sebep olan birçok yanlış davranış var.

Diş doktorları, diş sağlığımızı bozan ve sıkça yaptığımız hataları anlattılar.

MEYVE SUYU

Meyve suyu içmenin sindirime iyi geldiğini söyleyenler var. Ama uzmanlar, meyve sularının vücudumuza gerekli olan bütün besinleri vermediğini söylüyor.

Çok fazla ve uzun süre meyve suyu içmek 'dişlerinize büyük zarar verebilir ve ileride sorunlara yol açabilir' uyarısında bulunuyorlar.

Meyve suları içtikten sonra dişlerimize gelen yüksek şeker, diş minemizi zayıflatıp çürüklere sebep olabilir.

Meyve suyu içtikten sonra dişlerimize yapışan bakteriler de diş etlerimizi iltihaplandırıp diş eti hastalığına neden olabilir.

KÖMÜRLÜ DİŞ MACUNU

Bu tür diş macunlarının uzun vadede ne gibi etkileri olacağı henüz bilinmiyor, ama bilinen bir şey var ki, bu çok sert bir madde ve lekeleri giderirken, dişlerinize de zarar veriyor.

Ayrıca diş minenizi yavaş yavaş aşındırabilir.

Eğer kömürlü diş macunu kullanmak isterseniz, bunu normal florlu diş macununuzla birlikte 'haftada bir ya da iki defa' kullanmanız öneriliyor.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi hem ünlülerin hem de etkili kişilerin tercihi oldu son zamanlarda.

Elmalardaki doğal şekerin fermantasyonuyla ve maya veya bakteri katılarak yapılan elma sirkesi, sindirimi düzenlemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kalp sağlığını iyileştirmek için tavsiye ediliyor.

LİMON SUYU

Limon, enfeksiyonlarla mücadele etmemize yardımcı olan çok fazla C vitamini içeriyor.

Limon suyu, sindirime faydalı olduğunu, cildinizi güzelleştirebileceğini ve hatta vücudunuzun yediğiniz gıdalardan demiri daha iyi almasına yardımcı olabileceğini iddia eden araştırmalarla uzun zamandır sağlık ve arınma özellikleriyle tanınıyor.