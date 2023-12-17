Libya açıklarında tekne faciası: 61 düzensiz göçmen öldü

Kaynak: Haber Merkezi
Libya açıklarında tekne faciası: 61 düzensiz göçmen öldü
BM yaptığı açıklamada Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu 61 kişinin öldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) Libya Ofisi, Zuwara kenti açıklarında göçmen teknesinin battığını, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 61 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

IOM Libya’dan yapılan açıklamada, göçmen teknesinde 86 kişinin bulunduğu ifade edilerek, “Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 61 göçmen Libya açıklarında meydana gelen trajik bir gemi kazasının ardından boğuldu. Hayatta kalanlara göre, yaklaşık 86 kişinin bulunduğu tekne Zuwara'dan yola çıkmıştı. Orta Akdeniz dünyanın en tehlikeli göç rotalarından biri olmaya devam ediyor” denildi.

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