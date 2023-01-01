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Libya, petrol ve gaz alanında faaliyet gösteren Uluslararası Enerji Forumuna üye oldu

Libya'nın, dünyada petrol ve gazın üretimi alanında faaliyet gösteren ülke ve kuruluşların yüzde 90'ından fazlasını bünyesinde barındıran Uluslararası Enerji Forumuna (IEF) üye olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 22:43
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Libya, petrol ve gaz alanında faaliyet gösteren Uluslararası Enerji Forumuna üye oldu

Libya, petrol ve gaz alanında faaliyet gösteren Uluslararası Enerji Forumuna üye oldu
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Ulusal Birlik Hükümetine (UBH) bağlı Petrol ve Gaz Bakanlığının Facebook sayfasından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Uluslararası Enerji Forumu Yürütme Konseyinin, Aralık 2022 itibarıyla Libya'nın söz konusu forumun 72. üyesi olmasını onayladığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, Libya'nın, üyesi olduğu diğer enerji örgütlerinde olduğu gibi IEF içinde de aktif bir şekilde rol oynayacağı kaydedildi.

Açıklamada, dünyada petrol ve gaz üretimi, tüketimi ve pazarlamasında faaliyet gösteren ülke ve kuruluşların yüzde 90'ından fazlasının IEF'ye üye olduğu bilgisi verildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan Libya halihazırda günlük 1 milyon 200 bin varile yakın petrol üretiyor.

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