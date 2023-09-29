Libya sahil güvenlik botu, 50 göçmeni taşıyan bota kasten çarptı

Çarpışma sonucu göçmen botu battı ve içindeki göçmenler denize düştü. Göçmenler, yakındaki bir sahil güvenlik gemisine ulaşmak için yüzmek zorunda kaldı.

Can kaybı olmadığı açıklandı

Olayın ardından Libya sahil güvenliği, herhangi bir can kaybının olmadığını duyurdu. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve Libya’ya geri gönderilecekleri bildirildi.

Libya, göçmenlerin geçiş noktası

Libya, 2011 yılında devrik lider Muammer Kaddafi’nin öldürülmesinden bu yana siyasi ve güvenlik krizi yaşıyor. Bu durum, çoğunluğu Afrikalı olan göçmenlerin Avrupa’ya ulaşmak için Libya üzerinden geçmesine neden oluyor. Libya, son yıllarda Avrupa’ya daha iyi bir yaşam arayan göçmenlerin en önemli geçiş noktası haline geldi.