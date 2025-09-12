Jhon Duran Barcelona'ya gitti!

Jhon Duran, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Benfica maçının son dakikalarında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmıştı. Yaklaşık 2 haftadır sakatlığıyla boğuşan 21 yaşındaki yıldız golcü, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

JHON DURAN TRABZONSPOR KARŞISINDA SAHADA OLMASI BEKLENMİYOR

Ancak, Duran'ın sakatlığının devam ettiği ve Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Kolombiyalı golcünün, en az 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi.

Anlaşmayı resmen duyurdular! Fatih Terim takımın başına geçiyor: Büyük sürpriz

Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Son durumu belli oldu: Taraftarları yıkacak sözler...

BARCELONA'YA GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Jhon Duran tedavi sürecini hızlandırmak için Barcelona'ya gitti. Kolombiyalı forvet, İspanya'daki en iyi spor hekimlerinden birine kontrol olacak.

Duran bu 2-3 haftalık periyotta ligde oynanacak Trabzonspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarını, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Dinamo Zagreb maçını kaçıracak.

Genç oyuncu için plan, eylül ayının son günlerindeki Antalyaspor maçında sahada olmak.

Ali Koç'tan son gün bombası! Real Madrid'in yıldızını getiriyor: Seçimi kazandıracak transfer

Galatasaray'ın stadyum geliri ağızları açık bıraktı!

Nefesler tutuldu! 12 Dev Adam EuroBasket'te final için Yunanistan'a karşı

Trabzonspor'da Fenerbahçe'ye karşı tek hedef 3 puan!

Fenerbahçe Premier Lig'de forma giyen Türk oyuncu için teklif yaptı!