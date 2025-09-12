Jhon Duran Barcelona'ya gitti!

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı mücadelede sakatlanan Jhon Duran tedavi için Barcelona'ya gitti. Yıldız oyuncunun, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Trabzonspor mücadelesinde kadroda olması beklenmiyor.

Jhon Duran, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Benfica maçının son dakikalarında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmıştı. Yaklaşık 2 haftadır sakatlığıyla boğuşan 21 yaşındaki yıldız golcü, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Ancak, Duran'ın sakatlığının devam ettiği ve Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Kolombiyalı golcünün, en az 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi.

BARCELONA'YA GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Jhon Duran tedavi sürecini hızlandırmak için Barcelona'ya gitti. Kolombiyalı forvet, İspanya'daki en iyi spor hekimlerinden birine kontrol olacak.

Duran bu 2-3 haftalık periyotta ligde oynanacak Trabzonspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarını, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Dinamo Zagreb maçını kaçıracak.

Genç oyuncu için plan, eylül ayının son günlerindeki Antalyaspor maçında sahada olmak.

