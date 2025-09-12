Jose Mourinho hayatının şokunu yaşadı! Soruşturma başladı

İngiltere Futbol Federasyonu, Chelsea'nin 2009-2022 yılları arasındaki transferlerini mercek altına aldı. Jose Mourinho'nun da adının geçtiği soruşturmada toplam 74 ayrı suçlama yöneltildi.

CHELSEA HAKKINDA SORUŞTURMA

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier League ekiplerinden Chelsea'nin 2009-2022 yıllarında yaptığı transferler için suç duyurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde kulübün 'Menajerlik Yönetmeliği'ni ihlal ettiği ve 74 ayrı suçlama bulunduğu açıklandı.

JOSE MOURINHO'NUN ONAYLADIĞI TRANSFERLER DE VAR

Soruşturma, Rus oligark Roman Abramoviç'in sahibi olduğu dönemi kapsıyor. Bu süreçte kulübün başında olan Jose Mourinho (2004-2008 ve 2013-2016) da onayladığı transferler nedeniyle incelemenin ortasında kaldı.

DAHA ÖNCE SÜPER LİG'DE FORMA GİYEN İSİMLER VAR

Türkiye'de forma giymiş isimlerden Raul Meireles, Bosingwa ve Ricardo Quaresma'nın Chelsea'ye transfer süreçleri de soruşturma dosyasında yer alıyor. Chelsea'nin, FA tarafından yöneltilen suçlamalara 19 Eylül 2025'e kadar resmi yanıt vermesi bekleniyor.

