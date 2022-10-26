'Köpeğe cinsel istismar' davasının sanığı ikinci kez yargılandı

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Nar Sokak'ta 2014 yılında meydana gelen olayda, sanık H.Y.'nin ‘Nilay' adlı köpeğe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmiş ve sanığın kapatılan İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı davada, ‘hayasızca hareketlerde bulunma suçundan' işlediğinin sabit olmadığı, ‘haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme' suçlarından ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verilmişti.

GÖRÜNTÜLERİN YENİDEN İZLENMESİ TALEP EDİLDİ

Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay bu kararı bozmuş, bozma ilamında ise güvenlik kamerası görüntülerinde bilirkişi tarafından inceleme yapılması gerektiği ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarının davaya katılma hakkı bulunmamasına karşın davaya katıldığı gerekçe gösterilmişti. Bozma kararının ardından İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince yeniden görülen dava karara bağlandı. Duruşmaya sanık H.Y. katılmazken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada müşteki avukatlar, söz konusu kamera görüntülerinin duruşma salonunda tekrar izlenmesini talep etti.

İNANDIRICI DELİLLER ELDE EDİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE...

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın söz konusu kamera görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını beyan ettiğini, konuya ilişkin alınan raporda ise ‘köpeğin anal bölgesinin normal konumda olduğu, bölge muayenesinde ise zorlama ya da darbeye dayalı bir duruma rastlanmadığı’ ifadelerine yer verildiğini belirtti. Açıklanan mütalaada sanığın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatına karar verilmesi talep edildi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın atılı suçu işlediğine dair yeterli ve inandırıcı deliller elde edilemediği gerekçesiyle beraatına hükmetti. (İHA)