Milli Eğitim Bakanlığı 312 bin çocuğu tarikatlara itti. Raporda gizlenen bölüm ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nın 2021-2022 yılı istatistikleri yayınlandı. 284 sayfalık bir raporla gerçekler ortaya koyuldu.

Örgün eğitimde öğrenci sayısı, 19 milyon 155 bin 571 olarak gösterildi. Ancak, aynı raporda 916 bin 203'ü erkek, 821 bin 995'i kız 1 milyon 738 bin öğrencinin açık öğretime gittiği de belirtildi. Örgün eğitimde 5 milyon 433 bin 901'i ilkokul, 5 milyon 293 bin 67'si ortaokul ve 6 milyon 543 bin 599'u ortaöğretim olmak üzere toplam 17 milyon 417 bin 373 kayıtlı öğrencinin bulunduğu açıklandı.

ORTAOKUL ZORUNLULUĞU KALKINCA OKULU TERK ETME SAYISI ARTTI

MEB net okullaşma oranını ilkokulda yüzde 95.8, ortaokulda yüzde 95.4, ortaöğretimde yüzde 89.6 olarak rapor etti. Zorunlu eğitim çağındaki her 100 çocuktan 4.2'sinin ilkokula hiç gitmediği ortaya çıktı. İlkokula başlayan her 100 öğrenciden 4.6'sı ortaokula devam etmezken, ortaokulu bitiren her 100 öğrenciden 10.4'ü de lisede ortadan kayboldu.

Açık öğretim ortaokulunda kayıtlı öğrenci sayısı 1 yılda 31 bin 109 öğrenci birden artarak, 128 bin 433'den, 171 bin 943'e yükseldi. Ortaokula hiç kayıt olmayan 140 bin 834 öğrenci ve açık ortaokuldaki 171 bin 943 öğrenciyle birlikte, ortaokulda 10-14 yaş arasındaki 312 bin 777 öğrenci, okul dışına itildi.

ÇOCUKLAR TARİKATA GİTTİ

5. sınıfa devam etmeyen öğrenci sayısı raporda yine gizlendi. Ancak, resmi rakamlar ilkokuldan sonra 140 bin 834 öğrencinin, zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen ortaokula hiç gitmediğini gösteriyor. Bir de 5. sınıfa kayıtlı olup, ‘hafızlık eğitimi' adı altında dini eğitim gerekçesiyle 6. sınıfa geçirilen öğrenciler var.

AÇIK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ SAYISI 69 İL NÜFUSUNU GERİDE BIRAKTI!

MEB 2021-2022 yılı eğitim raporlarını karşılaştıran Uzman Eğitimci Alaaddin Dinçer: “Açık öğretimde öğrenci sayısı yüzde 9.96 artışla, 1 milyon 738 bine çıkarak, 69 il nüfusunu geride bıraktı. Açık ortaokuldaki öğrenci sayısı 1 yılda yüzde 33.8 arttı. 10-14 yaş arası ortaokul öğrencileri, açık ortaokulla okul dışına itildi. İHO'larda son 4 yılda öğrenci sayısı 51 bin 531 azalırken, 57 yeni okul yapıldı. İHL'lerde öğrenci sayısı son 1 yılda 53 bin 757 düşse de, 1 yılda 21 yeni İHL yapıldı. Sınıf başına İHL'lerde 14, İHO'larda 27, genel ortaokullarda 35 ve Anadolu liselerinde 32 öğrenci düşüyor. İmam hatiplerde öğrenci sayısı düşerken, okul sayısı artışı çok manidar. Son 5 yıl öğrenci bursları temel eğitimde yüzde 10.4, mesleki teknik ortaöğretimde yüzde 9.9 düşerken, genel ortaöğretimde yüzde 45.4 ve din ortaöğretiminde yüzde 75.6 oranında artıyor. Bakanlık, öğrencilere burs verirken bile ayrımcılık yapıyor.” ifadelerini kullandı.

MEB 2022 verilerinde net okullaşma:

- 3-5 yaş grubu yüzde 44.7

- 4-5 yaş grubu yüzde 56.7

- 5 yaş grubu yüzde 83.4

- 6-9 yaş grubu yüzde 98.4

- 10-13 yaş grubu yüzde 98.3

- 14-17 yaş grubu yüzde 92