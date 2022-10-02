Volkan Demirel'in 7 haftadır can çekişen Hatayspor'u nasıl dirilttiğini Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

CEVAT KOL / Yeniçağ

Milli arada Hatayspor teknik adam değişikliğine gitti.

Serkan Özbalta’dan boşalan koltuğa Volkan Demirel oturdu. Demirel’in ilk sınavı, koltuğu Avrupa maçlarına bağlı olan Rıza Çalımbay’a karşı oldu.

İki takım da oyuna kontrollü futbolu tercih ederek başladı. Sivasspor’un galibiyet arzusunu bilen Hatayspor teknik direktör Volkan Demirel rakibini durdurup kontrataklarla gol aradı. İlk 20 dakika içinde bu düşünce iki gol getirdi. 14. Dakikada El Kaabi, 20. Dakikada Bertuğ skoru 2-0 yaptı. Goller ev sahibi takım üzerinde şok yarattı. 23. Dakikada Erdoğan Yeşilyurt skoru 2-1’e getiren golü atınca kırmızı beyazlılar yeniden oyuna ortak oldu. 42. dakikada yaşanan olay ders olarak gösterilmeli. Yabancı kontenjanından oynayan Rüben Riberio’nun sorumsuzluğu bir takımın kaderini altüst edebilirdi. Arkadaşları bu sorumsuzluğu kapatmak için savaştı. Yaptığı hareket net sarı kart, hakemi alkışlaması ise ikinci sarı kart. Bir dakika içinde iki sorumsuz kart, kırmızıya dönüştü. Takımı 10 kişi kaldı. Sivasspor iyice umutlandı. Bu kulüplere hakemler ders vermiyor mu? Hatayspor'un yerinde olsam Rüben Riberio’nun lisansını eline verip sınır dışı ederim. İlk yarı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi..

Sivasspor ikinci yarıya daha arzulu başladı. 10 kişi kalan rakibinin bu durumundan faydalanmak için tam bir baskı uyguladı. Kaleci Erce’nin müthiş kurtarışları gole izin vermedi. Özellikle kenarları kullanan Sivasspor istenilen nokta ortaları bir türlü yapamadı. Kendi evinde 50 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında varlık gösteremiyorsan hiç bir mazerete sığınmayacaksın. Çalımbay bu yenilgi ile bir ayağını çukura düşürdü. Kredisini bitirdi. Ligin galibiyeti olmayan iki takımın mücadelesinde ilk yarıda atılan goller karşılaşmanın skorunu belirledi. 1-2