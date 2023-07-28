Limak'ın araçları alındı vatandaşın suları içeri alınmadı. Siz Limak'ın mı halkın mı jandarmasısınız?

Türkiye’nin gündeminde olan Akbelen’de direniş devam ediyor.

Ağaçları korumak için kesim bölgesine giren köylülere jandarma ve polis müdahale ediyor. Zaman Zaman gazeteciler de engelleniyor.

Jandarma ve polis biber gazları ile müdahale ediyor. Köylülerin ormana girişini engellemeye çalışıyor.

Direnişin 5. Gününden yeni görüntüler geldi. Görüntülerde jandarma kurduğu barikata direnenler olduğu, vatandaşın göz yaşartıcı biber gazı nedeniyle gözlerini tuttuğu ve limon sürdüğü görülüyor.

Öte yandan köylülere su getiren kamyonu Akbelen'e almadılar, insanlar suyu elden ele taşıdılar.

Ayrıca biber gazlı müdahale ardından TOMA araçları vatandaşlara su sıktı.

İşte bu kadar insafsızlık olmaz dedirten o görüntüler:

AKBELEN’DE DİRENİŞİN 5. GÜNÜ

Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK (YENİKÖY KEMERKÖY) Enerji, Akbelen Ormanı'nın bir bölümünü termik santrallere linyit sağlayan maden sahasına katmak için harekete geçti.

YK Enerji, Akbelen Ormanı'nda linyit madeni işletmesi açmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldı.

Köylüler ise bu doğa katliamına karşı çıkarak Akbelen’i korumak istediler.

İkizköy halkı 4 yıldır Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmemesi için hem fiziki hem de hukuki bir mücadele veriyor.

İki yıl önce Akbelen Ormanı’na giren Orman İşletmesi kesim ekibi, İkizköy halkı bölgeye ulaşıncaya kadar 30 kadar ağaç kesmişti.

Köylüler bunun üzerine Akbelen Ormanı'nda doğa nöbetine başladı. Nöbet iki yıldır devam ediyor.

Ancak birkaç gün önce Akbelen Ormanı’nı korumak için İkizköylülerin sürdürdükleri nöbet alanına sabah 05.30’da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA girdi. Bölge halkı ağaç kesimine başlandığını duyurarak yardım çağrısında bulundu.

Jandarma ekipleri, ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülere biber gazı ve jopla müdahale etti ve etmeye de devam ediyor.

Direnişin 5. gününde gelen görüntüler içler acısı.