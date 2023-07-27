AKP’li isim Akbelen Direnişi'ni hedef aldı ‘Bunun adı ağaç fetişidir’

Taşbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akbelen ormanında yaşanan ağaç katliamını savundu.

Taşbaş, “Bunun adı ağaç fetişidir. Türkiye ne zaman bir maden çıkaracak olsa, böyle kullanışlı çevreciler belirir. Necip Hablemitoğlu bu insanların nasıl kullanıldıklarını çok güzel anlatmıştı. Maden için açılan orman alanları yeniden ağaçlandırılır. Dünya’nın hiçbir yerinde ağaç kesmemek için maden çıkarmaktan vazgeçilmez. Ormanlarımızı ve doğamızı seviyoruz; madenlerimizi de ülkemizin zenginliği haline getireceğiz. Hiç ağlamayın.” ifadelerini kullandı.

Köylülerden tepki

Taşbaş’ın bu sözleri, Akbelen ormanını korumak için mücadele eden köylüler tarafından büyük tepki gördü. Köylüler, Taşbaş’ın kendilerine hakaret ettiğini ve ormanın önemini anlamadığını söylediler. Köylüler, Akbelen ormanının sadece kendilerine değil, tüm Türkiye’ye ait olduğunu ve korumak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.