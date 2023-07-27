AKP’li isim Akbelen Direnişi'ni hedef aldı ‘Bunun adı ağaç fetişidir’

AKP Bornova seçim işleri başkanı Dr. Tunç Taşbaş, Muğla Milas’ta maden sahası açmak için kesilen Akbelen ormanıyla ilgili çirkin bir açıklama yaptı. Taşbaş, ormanı korumak için direnen köylülere “ağaç fetişisti” dedi.

AKP’li isim Akbelen Direnişi'ni hedef aldı ‘Bunun adı ağaç fetişidir’

Taşbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akbelen ormanında yaşanan ağaç katliamını savundu.

Taşbaş, “Bunun adı ağaç fetişidir. Türkiye ne zaman bir maden çıkaracak olsa, böyle kullanışlı çevreciler belirir. Necip Hablemitoğlu bu insanların nasıl kullanıldıklarını çok güzel anlatmıştı. Maden için açılan orman alanları yeniden ağaçlandırılır. Dünya’nın hiçbir yerinde ağaç kesmemek için maden çıkarmaktan vazgeçilmez. Ormanlarımızı ve doğamızı seviyoruz; madenlerimizi de ülkemizin zenginliği haline getireceğiz. Hiç ağlamayın.” ifadelerini kullandı.

tunc.jpg

Köylülerden tepki

Taşbaş’ın bu sözleri, Akbelen ormanını korumak için mücadele eden köylüler tarafından büyük tepki gördü. Köylüler, Taşbaş’ın kendilerine hakaret ettiğini ve ormanın önemini anlamadığını söylediler. Köylüler, Akbelen ormanının sadece kendilerine değil, tüm Türkiye’ye ait olduğunu ve korumak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.

İlgili Haberler
Ahmet Davutoğlu’ndan Akbelen tepkisi: Hiç mi vicdanınız sızlamıyor
Kılıçdaroğlu Akbelen'e gidiyor
Emre Ulaş Akbelen'i katledenlerin arkasındaki gücü çizdi
Çiçek gibi insanların kalbini kırdınız, umutlarını yok ettiniz, bahçeleriniz bahar görmesin
Akbelen'de yaşlı kadının ağaca sarılması dünya gündeminde
Öne Çıkanlar
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Üsküdar sokaklarını pislik götürüyor. Vatandaşlar belediyeye tepkili Güncel
Üsküdar sokaklarını pislik götürüyor. Vatandaşlar belediyeye tepkili
Makilik bölgede çıkan yangında 20 dekar alan zarar gördü Güncel
Makilik bölgede çıkan yangında 20 dekar alan zarar gördü
Sungurlu'da kum fırtınası çıktı Güncel
Sungurlu'da kum fırtınası çıktı
Boş arsada çıkan yangın korkuttu Güncel
Boş arsada çıkan yangın korkuttu
Yunanistan’daki orman yangını cephaneliği havaya uçurdu. O anlar canlı yayına yansıdı Dünya
Yunanistan’daki orman yangını cephaneliği havaya uçurdu. O anlar canlı yayına yansıdı
İzmir polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 4 tutuklama Güncel
İzmir polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 4 tutuklama
Kastamonu’da şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü Güncel
Kastamonu’da şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü