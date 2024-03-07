Limonlu kek tarifi

Kaynak: Haber Merkezi Mine Akcan
Limonlu kek tarifi
Kendine has aroması ve tüm evi kaplayan kokusuyla tadına doyamayacağınız bir kek tarifi.

MALZEMELER:

- 2 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 adet rendelenmiş limon kabuğu

- 2 yemek kaşığı limon suyu

- 1/2 su bardağı ayçiçek yağı

- 1 su bardağı süt

- 3 su bardağı un

- 1 paket vanilin

- 1 paket kabartma tozu

soslu-limonlu-kek-aleyna-001.jpgYAPILIŞI:

Yumurta ve toz şekeri bir karıştırma kabına alın ve rengi açılıp krema halini alana dek çırpın. Sırayla; süt, ayçiçek yağı ve limon suyunu ekleyin ve 2 dakika daha çırpın.

Ardından un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekleyin. Rendelenmiş limon kabuğunu da ekledikten sonra son kez karıştırın.

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Kek kalıbınızı yağlayın ve harcı boşatın. Kekinizi, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır fakat kontrollü pişirin.

İçini çekmesi için kekinizi 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis edebiliriniz. Ayrıca, daha yoğun bir limon tadı elde etmek istiyorsanız, kek harcınıza yarın su bardağı limon suyu ilave edebilirsiniz.

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