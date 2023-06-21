Lionel Messi'nin Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşma ortaya çıktı

MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi'nin Arabistan'ı ziyaret etmesi ve sosyal medya hesabından Suudi Arabistan ile ilgili paylaşımlar yapması karşılığında yılda 25 milyon Dolar kazanacağı aktarıldı.

Lionel Messi'nin Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşma ortaya çıktı

PSG ile sözleşmesinin bitmesi üzerine MLS ekiplerinden Inter Miami’ye transfer olduğunu açıklanan Lionel Messi’nin Suudi Arabistan hükümetiyle yaptığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

YILDA 25 MİLYON DOLAR KAZANACAK
The New York Times’ın haberine göre, Lionel Messi tatillerde Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesi ve buradan takipçilerine Suudi Arabistan’ı tanıtan paylaşımlar yapması karşılığında yılda 25 milyon dolardan 3 yıllık anlaşma imzaladı. Haberde ayrıca Messi’nin anlaşma gereği Suudi Arabistan’ı olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir şey söylemeyeceği de bildirildi.

ADI AL-HİLAL İLE ANILMIŞTI
Lionel Messi’nin PSG ile sözleşme yenilemeyeceğini duyurması ile adı sık sık Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Hilal ile anılmış, kulübün Messi’yi transfer etmek için yılda 500 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı iddia edilmişti.

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