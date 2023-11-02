Lionel Messi'nin yüzük koleksiyonu. Başka kimsede yok!

France Football dergisi tarafından 1956’dan bu yana dağıtılan Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün 67.'si geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahibini bulmuştu. Ballon d’Or; 8. kez Arjantinli Lionel Messi’ye verilmişti. Lionel Messi; "Bu ödülü en çok kazanan futbolcu" unvanını da geliştirmişti. Oylamada Norveçli Erling Haaland 2., Fransız Kylian Mbappe de 3. sırayı almıştı.

Arjantinli dünya yıldızının sponsoru olan Adidas; sekizinci kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilmesi üzerine Messi’ye sekiz yüzük hediye etti. Her yüzükte Messi’nin Ballon d’Or’u kazandığı yıllardaki başarılarına ilişkin ayrıntılar yer aldı.