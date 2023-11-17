Messi çıldırdı. Dünya Arjantin Uruguay maçını konuşuyor

Türkiye saatiyle 03:00'te başlayan maçta Uruguay büyük bir sürprize imza atarak 2-0 kazandı.

Suarez’in takımına galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Ronald Arajuo ve 87. dakikada Darwin Nunez kaydetti.

Grupta Arjantin ilk mağlubiyetini aldı ve 12 puanda kaldı.

Uruguay ise 10 puana yükseldi.

DOSTLUK GÖRÜNTÜLERİ YERİNİ KAVGAYA BIRAKTI

Estadio Alberto J. Armando Stadyumu olarak bilinen La Bombonera'da oynanan maç öncesi dostluk görüntüleri dikkat çekti.

Uzun yıllar Barcelona'da birlikte forma giyen Suarez ve Messi maç öncesi birbirlerine başarı diledi.

Suarez'in yedek kulübesinde başladığı ve oyunda dahil olmadığı maçta Messi 90 dakika mücadele etti.

MESSI İSYAN ETTİ



Henüz 19. dakikada gerginlik başladı. Bir pozisyon sonrası Uruguay'ın savunma oyuncusu Olivera ile De Paul birbirine girdi. Kavgaya Messi ve Mac Allister da karışınca olay büyüdü. Her iki takımlarının dahil olduğu tartışma sosyal medyanın en çok konuştuğu konu haline geldi.

MESSİ KIRMIZI KART GÖRECEKTİ

De Paul'e destek için Olivera'nın üzerine yürüyen Messi, dirseğiyle rakibine müdahalede bulunurken kırmızı kartın eşiğinden döndü.

Kavga esnasında De Paul'un, alaycı şekilde Olivera'ya karşı güldüğü görüntü çok konuşulurken takım arkadaşına destek çıkmaya gelen Messi'nin agresif görüntüsü dikkat çekti.

Maçta bir başka gerginlik de Ugarte ile yine De Paul arasında yaşandı. Ugarte'nin De Paul'e yaptığı hareket çok konuşuldu.