Messi çıldırdı. Dünya Arjantin Uruguay maçını konuşuyor

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde gecenin maçı Arjantin Uruguay mücadelesinde saha resmen karıştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Messi çıldırdı. Dünya Arjantin Uruguay maçını konuşuyor

Türkiye saatiyle 03:00'te başlayan maçta Uruguay büyük bir sürprize imza atarak 2-0 kazandı.

Suarez’in takımına galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Ronald Arajuo ve 87. dakikada Darwin Nunez kaydetti.

6556cb3a73e22.jpeg

Grupta Arjantin ilk mağlubiyetini aldı ve 12 puanda kaldı.

Uruguay ise 10 puana yükseldi.

DOSTLUK GÖRÜNTÜLERİ YERİNİ KAVGAYA BIRAKTI

Estadio Alberto J. Armando Stadyumu olarak bilinen La Bombonera'da oynanan maç öncesi dostluk görüntüleri dikkat çekti.

whatsapp-image-2023-11-17-at-09-58-33.jpeg

Uzun yıllar Barcelona'da birlikte forma giyen Suarez ve Messi maç öncesi birbirlerine başarı diledi.
Suarez'in yedek kulübesinde başladığı ve oyunda dahil olmadığı maçta Messi 90 dakika mücadele etti.

MESSI İSYAN ETTİ

Henüz 19. dakikada gerginlik başladı. Bir pozisyon sonrası Uruguay'ın savunma oyuncusu Olivera ile De Paul birbirine girdi. Kavgaya Messi ve Mac Allister da karışınca olay büyüdü. Her iki takımlarının dahil olduğu tartışma sosyal medyanın en çok konuştuğu konu haline geldi.

ggpm9foop-1290x760-1.jpg

MESSİ KIRMIZI KART GÖRECEKTİ

De Paul'e destek için Olivera'nın üzerine yürüyen Messi, dirseğiyle rakibine müdahalede bulunurken kırmızı kartın eşiğinden döndü.

whatsapp-image-2023-11-17-at-09-58-48.jpeg

mess.webp

messi.webp

Kavga esnasında De Paul'un, alaycı şekilde Olivera'ya karşı güldüğü görüntü çok konuşulurken takım arkadaşına destek çıkmaya gelen Messi'nin agresif görüntüsü dikkat çekti.

Maçta bir başka gerginlik de Ugarte ile yine De Paul arasında yaşandı. Ugarte'nin De Paul'e yaptığı hareket çok konuşuldu.

İlgili Haberler
Messi'ye rakip olarak yetiştirilen gol makinası Noah'ın videosu paylaşım rekoru kırıyor
Messi'den hayranlarını üzen karar
Messi'den hayranlarını üzen karar
Yunan oyuncu Messi'yi geride bıraktı
Yunan oyuncu Messi'yi geride bıraktı
Messi ve Luis Suarez tekrardan buluşuyor. İspanyol basınından flaş iddia
Lionel Messi'nin yüzük koleksiyonu. Başka kimsede yok!
Ronaldo Messi ile dalga geçti. Yaptığı yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Son Haberler
Kadınlar erkeklerden 6 yıl daha uzun yaşıyor. İşte bunun 5 sebebi Sağlık
Kadınlar erkeklerden 6 yıl daha uzun yaşıyor. İşte bunun 5 sebebi
İşte müthiş kit Sağlık
İşte müthiş kit
İki üreme organı olan kadın deneyimlerini anlattı. Nasıl hamile kaldığını da açıkladı Dünya
İki üreme organı olan kadın deneyimlerini anlattı. Nasıl hamile kaldığını da açıkladı
Mehmet Büyükekşi'de bomba iddia. Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması Spor
Mehmet Büyükekşi'de bomba iddia. Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması
TÜİK’e göre işsiz sayısı 161 bin kişi azalmış Ekonomi
TÜİK’e göre işsiz sayısı 161 bin kişi azalmış
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Soğan suyunun faydaları nelerdir? Sağlık
Soğan suyunun faydaları nelerdir?