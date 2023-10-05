Lip balm nedir?

Editör: Erkavim Yıldırım

Dudaklarınızı besleyen ve nemlendiren lip balm tarifi ile kendi makyaj ve güzellik malzemelerinizi evde elde edebilirsiniz



LİP BALM İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

Dudak besleyicilerin en temel parçası olan vazelin

Mum ve kibrit

Karıştırmak için çubuk

Güzel kokması ve dudaklarınızı beslemesi için portakal yağı

Krem kutusu

Renklendirmek için kullanmadığınız bir ruj, far ya da parlatıcı

Çay ve yemek kaşığı

YAPILIŞI:

Tüm malzemeleri temin ettikten sonra, bir buçuk çay kaşığı vazelini alarak yemek kaşığına koyun.

Üzerine istediğiniz renkteki toz farınızdan ekleyin. Kaşığın altına mum koyarak, mumu yakın ve malzemeler yanmayacak şekilde vazelinin iyice erimesini sağlayın.

Bu karışıma portakal yağından iki üç damla ekleyerek karışmasını sağlayın. Portakal yağı kokusuyla sizi büyülerken dudaklarınızı da beslemeye yardımcı olur.

Karışımı krem kutusuna koyduktan sonra, kutunun çevresini iyice temizleyin ve tüm malzemelerin dibe çökmemesi için iyi bir şekilde karıştırın.

Son olarak, kutuyu buzdolabında donana kadar bekletmeniz gerekiyor. En az on ya da on beş dakika beklettikten sonra lip balm kullanıma hazır! Organik ve portakal kokulu dudak besleyici tarifini arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz.